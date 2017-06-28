СМИ: Кремль откажется от конкуренции на губернаторских выборах

В Кремле решили отказаться от конкуренции на губернаторских выборах предстоящей осенью. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, действующим главам регионов разрешили не регистрировать сильных оппонентов, чтобы не допустить вторых туров. Таким образом, могут не преодолеть муниципальный фильтр баллотирующийся в губернаторы Свердловской области от партии "Яблоко" мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, член Совета Федерации, коммунист Вячеслав Мархаев из Бурятии, а также лидер "Справедливой России" в Карелии Ирина Петеляева.



По словам другого источника издания, на следующий год предстоят президентские выборы. В Кремле опасаются, что разрыв между губернаторскими и президентскими выборами — небольшой и что люди не захотят голосовать два раза подряд.

Ранее в Кремле решили не менять избирательное законодательство до региональных и президентских выборов, отказавшись поддержать отмену муниципального фильтра.



В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся прямые губернаторские выборы в шестнадцати регионах, выборы шести законодательных собраний и одиннадцати городских дум.



