Присяжные готовятся вынести вердикт по делу об убийстве Немцова

В Московском окружном военном суде присяжные готовятся вынести вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Членам коллегии предстоит ответить на 26 вопросов. Главный из них – виновен ли в убийстве оппозиционера бывший боец батальона "Север" МВД Чечни Заур Дадаев. Именно он, по версии следствия, стрелял в Немцова.

Накануне судья удалил из зала двух присяжных, заявив, что они нарушили порядок работы коллегии. Вердикт в тот день вынесен не был, и совещание продолжилось в среду.

Помимо Заура Дадаева на скамье подсудимых находятся Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В ходе следствия Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что признавались под пытками.

Дочь Бориса Немцова Жанна и представляющие ее интересы адвокаты убеждены, что убийство оппозиционного политика не раскрыто, и призвали не верить "тем, кто говорит обратное". Они настаивают на причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к убийству.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.

