Присяжные вынесут вердикт обвиняемым в убийстве Немцова

В Московском окружном военном суде сегодня, как ожидается, присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова.

На скамье подсудимых пятеро выходцев из Чечни: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В ходе следствия Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что признавались под пытками.

Вердикт по этому делу будут выносить присяжные, которых суд смог набрать только со второй попытки. Им предстоит ответить на 26 вопросов, главный из них - виновен ли Заур Дадаев в убийстве Немцова. По версии следствия, именно Дадаев стрелял в Немцова.Также коллегии предстоит ответить на вопрос, заслуживают ли подсудимые снисхождения в случае признания их вины, что освобождает их от пожизненного заключения.

Дочь Бориса Немцова Жанна и представляющие ее интересы адвокаты убеждены, что убийство оппозиционного политика не раскрыто, и призвали не верить "тем, кто говорит обратное". Они настаивают на причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к убийству.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года в центре Москвы.

