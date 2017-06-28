В Нижнем Новгороде оштрафовали итальянских правозащитников

В Нижнем Новгороде членов итальянской правозащитной организации "Антигона" оштрафовали по обвинению в нарушении порядка пребывания в России. Об этом сообщает издание "7x7".

Пятерых правозащитников, которые приехали на встречу с членами "Комитета по предотвращению пыток" и общественно-наблюдательной комиссии Нижнего Новгорода, задержали накануне. Они находились в полиции более шести часов.

Это уже второй за месяц инцидент с задержанием иностранцев в Нижнем Новгороде. На минувшей неделе суд оштрафовал съемочную группу во главе с испанским режиссером Фернандо Гонсалезом Молиной. Сообщалось, что они приехали снимать документальный фильм о геях.

