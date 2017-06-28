Доска позора

Генри Резник, Михаил Барщеский, коллектив целой кафедры ВШЭ. К бойкоту Московской государственной юридической академии присоединяются все новые и новые люди, под петицией с требованием убрать из здания академии памятную доску Сталину собрано уже почти 6000 подписей.

В российской столице Москве продолжает развиваться история с мемориальной доской Сталину, восстановленной в одном из залов Московской государственной юридической академии (МГЮА). Началась она еще 20 июня, когда выпускник ВУЗа, юрист Иван Тертычный опубликовал ее фотографию в своем "Инстаграме":

Широкая общественность узнала об установке доски спустя неделю, из гневного поста адвоката Генри Резника в его блоге на сайте "Эха Москвы". Резник, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, написал, что в знак протеста выходит из числа профессоров МГЮА, поскольку считает, что мемориальная доска Сталину "оскверняет здание". "Устанавливать в «храме юридической науки» памятную доску человеку, который «похоронил право», недопустимо. Сталин – это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности, депортации целых народов".

Памятная доска гласит: "17 июня 1924 года в этом зале выступал Иосиф Виссарионович Сталин с докладом «Об итогах XIII съезда РКП(б)» на собрании слушателей курсов секретарей укомов при ЦК РКП(б)" (до 1930 года в здании МГЮА по адресу Садово-Кудринская улица, дом 9 располагалась Высшая партийная школа).

​Как следует из надписи на доске, она была установлена спустя четверть века после выступления Сталина в здании Высшей партийной школы, в декабре 1949 года. Когда ее сняли, точно не известно – скорее всего, это произошло в 1956 году вскоре после развенчания культа личности вождя на XX съезде КПСС. На фотографиях возвращенной на свое место доски отчетливо видно: это не копия, а оригинал – то есть все эти годы она бережно хранилась в стенах учебного заведения.

Руководство МГЮА попыталось оправдаться за возвращение доски на ее прежнее место, сославшись на постановление Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР". В ответ на запрос радио "Говорит Москва" пресс-служба академии пояснила, что "данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране". "Университет уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику", - говорилось в комментарии. В разговоре с журналистами "Коммерсанта" представители ВУЗа также добавили, что уход Резника "не скажется на образовательном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора".

Пользователи социальных сетей сочли оправдания представителей ВУЗа смехотворными, а эксперты "Архнадзора" изучили реестр объектов культурного наследия и выяснили, что "сталинского зала" МГЮА в нем нет.

Вскоре к бойкоту МГЮА стали присоединяться и другие известные адвокаты и юристы. Представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский отказался приходить в МГЮА на встречи со студентами и мастер-классы, пока доска не будет убрана: "Когда я учился в этом институте, у меня было несколько профессоров, которые прошли сталинские лагеря", - отметил Барщевский в комментарии сайту "Такие дела".

Вскоре в интернете появилась петиция с требованием к руководству академии демонтировать доску:

"Мы глубоко обеспокоены реабилитацей "Сталинского режима" в России в целом и этим случаем в МГЮА в частности. Мы считаем, что увековечивание имени одного из самых кровавых преступников в истории, широко осуждаемым в цивилизованном обществе, категорически неприемлемым. Такие действия наносят непоправимый вред репутации учебного заведения и могут способствовать положительной оценке действий этого диктатора. Мы требуем, чтобы памятную доску демонтировали, а администрация МГЮА дала объяснения о том, как такой инцидент мог произойти в стенах правового вуза!" - говорится в описании петиции. На момент публикации этого материала под ней подписались почти 6000 человек.

Наконец, вечером во вторник к бойкоту МГЮА присоединились преподаватели кафедры Конституционного и административного права Высшей школы экономики. Как написал в "Фейсбуке" профессор ВШЭ, член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский, новость об установке памятной доски Сталину преподаватели кафедры обсудили на последнем ее заседании перед летними каникулами. Результатом стало обращение заведующего кафедрой Михаила Краснова к ректору МГЮА Виктору Блажееву:

"Уважаемый Виктор Владимирович!

На днях нас поразило известие о том, что в здании МГЮА им. О.Е. Кутафина повешена мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина. Мы – коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ «Высшая школа экономики» – не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией.

От имени коллектива кафедры

М.А.Краснов".

Не остались в стороне от этой истории и студенты Московской государственной юридической академии:

Отдельного упоминания в связи со скандалом вокруг памятной доски удостоился и ректор МГЮА.

Сам Виктор Блажеев историю с восстановлением доски Сталину пока никак не прокомментировал. Как рассказал Радио Свобода Николай Артемов, глава профсоюза работников, студентов и аспирантов МГЮА, об установке мемориальной доски Сталину преподавателям академии было известно заранее и "отрицательного мнения ее не вешать ни у кого не было". "Я здесь уже 35 лет преподаю, и мы готовим истинных патриотов. Не балаболов, которые трещат о патриотизме, а настоящих патриотов. А настоящий патриот – это тот человек, который знает историю своей страны, который взвесил все исторические факты и сформировал свое мнение, в том числе и об обществе, в котором он живет, который любит родину. Во всяком случае, наш профессорско-преподавательский состав именно этим и занимается, и мы видим очень хорошие результаты".