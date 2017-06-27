"Воспитываем истинных патриотов"

Призыв президента России Владимира Путина "не нужно излишне демонизировать Сталина", который он высказал во время последней прямой линии, услышали в ведущем юридическом вузе России – Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.

Примерно неделю назад на стене центральной аудитории там появилась мраморная мемориальная доска с тиснением: "Здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин". В сети уже появилась петиция с требованием демонтировать памятную доску, поскольку "такие действия наносят непоправимый вред репутации учебного заведения и могут способствовать положительной оценке действий этого диктатора". А профессор МГЮА известный адвокат Генри Резник не только заявил, что Сталин похоронил право, но и в знак протеста с политикой юракадемии вышел из состава профессоров МГЮА.

"Первое, что сделал большевистский вождь, – он похоронил право. Сталин – это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов. Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть. Сталин – это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА – главной ценности современной цивилизации – памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю", – написал Генри Резник.

По его словам, само выражение Путина "не нужно излишне демонизировать Сталина" несколько озадачивает.

Проблемой для власти должна стать не демонизация, а отбеливание Сталина

– То есть демонизировать, получается, можно – но не излишне. Как провести грань между допустимой и неприемлемой демонизацией? – спрашивает Резник. – Но над разъяснениями трудиться не надо. Беса нельзя демонизировать. На то он и бес. Проблемой для власти должна стать не демонизация, а отбеливание Сталина. Заигрались наверху для накачки электората с фигурой Иосифа Виссарионовича. А ведь в стране есть его наследники – потомки костоломов и вертухаев, они и воспитывались соответственно – в духе преклонения перед "светочем человечества", ненависти к свободе и демократии. И их немало. Больше, чем детей выживших жертв репрессий. "Восвояси уходит бронзовый, но лежат притаившись, гипсовые" (Галич). Да и не таятся уже, обнаруживаются даже среди юристов.

Резник сказал Радио Свобода, что не интересуется мнением своих коллег на его решение покинуть МГЮА.

– Я строем не хожу, и с коллегами ни с какими я не разговаривал. Вернее, разговаривал с двумя, они в шоке от того, что появилась такая мемориальная доска, – пояснил известный адвокат.

В МГЮА Радио Свобода сообщили, что "мемориальная доска с упоминанием о выступлении в 1-м зале Университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР".

Уход Генри Резника никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора

– Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране, – говорится в официальном ответе на запрос Радио Свобода. – Университет имени О.Е. Кутафина уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику. Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора.

Профессор Николай Артемов, глава профсоюза работников, студентов и аспирантов Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, сказал Радио Свобода, что об установке мемориальной доски Сталину знал заранее, впрочем, как и другие преподаватели, и "отрицательного мнения ее не вешать ни у кого не было":

У нас очень много людей, которые до сих пор считают, что при Сталине было все значительно лучше, честнее, тверже и правильнее

– Я об этом знал. И я придерживаюсь мнения нашего президента, что были времена – были вожди. И в отношении всех злодеяний, которые происходили в то время, все это приписывается Иосифу Виссарионовичу, но это спорно, это и историки говорят. Что касается непосредственно доски, потому что речь идет о ней, почему бы ее не повесить? Да, у нас был руководитель страны – Иосиф Виссарионович Сталин, да, он был долгое время. Да, наш народ связывал победу в Великой Отечественной войне с его именем. И да, у нас очень много людей, которые до сих пор считают, что при Сталине было все значительно лучше, честнее, тверже и правильнее. До конца эти позиции я не разделяю, я считаю, что было и белое, и черное, смешивать не надо. Но исторический факт в том, что в этом зале он выступал, и пускай молодые люди, наши студенты, об этом знают. Раньше в нашем здании была Высшая партийная школа, Сталин приехал и выступил. А что, вы думаете, можно из памяти людей вообще убрать имя Иосифа Виссарионовича Сталина? Оно все равно в каком-то свете будет присутствовать среди нашего народа. Кто-то будет отзываться крайне негативно о нем, кто-то наоборот. Я считаю, что время покажет, все расставит по полкам. Сейчас многие интересные вещи тоже выясняются в отношении того, что приписывают Сталину, а что было на самом деле. Я думаю, что и дальше много интересных фактов всплывет.

По словам Артемова, заместителя заведующего кафедрой финансового права МГЮА, он не видит "ничего плохого в том, что наши студенты, наши выпускники будут знать о том, что происходило в это время, что был такой Иосиф Виссарионович".

Я знаю, что было время, когда народ безоговорочно доверял вождю. И умирали с его именем на устах

– Пускай они сами разбираются. Они у нас очень самостоятельные, мы их так воспитываем, чтобы они самостоятельно мыслили, самостоятельно думали, исходя из того, что было и есть. Что касается лично меня, я не поддерживаю абсолютно такую любовь к Иосифу Виссарионовичу, но из рассказов деда, из рассказов членов моей семьи я знаю, что было время, когда народ безоговорочно доверял вождю. И умирали с его именем на устах, это было в Великую Отечественную войну. И эти факты не надо скрывать или отрицать. Так же как не надо отрицать миллионы людей, которые погибли в ГУЛАГе, на Беломорканале и так далее. Все это должно быть открыто, и пускай люди формируют свое мнение. Вот, собственно, моя позиция.

– А решение повесить мемориальную доску как-то согласовывалось с преподавателями, с профсоюзом, со студентами?

– Да, и ни у кого не было, в принципе, отрицательного мнения в отношении того, чтобы эту доску в конце концов повесить. Другое дело, что долго выбирали место, чтобы ее установить. Но, еще раз говорю, сама по себе доска ни о чем не говорит. Ну, приехал он в Высшую партийную школу, но сюда многие приезжали.

– И всем повесили доски? Или только Сталину?

Здесь и Хрущев бывал, лавочка его была, но куда-то пропала

– Повесим, если найдем. Ищем потихонечку. Мы знаем, что здесь и Хрущев бывал, здесь лавочка его была, хрущевская, но куда-то пропала. Она в первом дворике стояла, он на ней любил сидеть и газетку почитывать. Я бы ее тоже оставил, пусть будет. И пусть наши студенты и его наследие изучают. Это все исторические факты, а исторические факты, я считаю, скрывать не надо. Это даже не мемориальная доска, просто ее откуда-то выкопали. Пускай знают, пускай изучают, пускай взвешивают и формируют свое самостоятельное мнение. Вот так мы воспитываем наших детей. И, кстати сказать, мы воспитываем патриотов, потому что правильное мнение у них возникает, а я здесь уже 35 лет преподаю, и мы готовим истинных патриотов. Не балаболов, которые трещат о патриотизме, а настоящих патриотов. А настоящий патриот – это тот человек, который знает историю своей страны, который взвесил все исторические факты и сформировал свое мнение, в том числе и об обществе, в котором он живет, который любит родину. Во всяком случае, наш профессорско-преподавательский состав именно этим и занимается, и мы видим очень хорошие результаты.

– И всем преподавателям идея с мемориальной доской понравилась? Даже тем, чьи родственники пострадали от сталинских репрессий?

– Очень много преподавателей знали об этой доске, и я не видел отрицательного мнения ни у кого, чтобы ее не вешать. Да, есть у нас преподаватели, родственники которых были репрессированы в тот период, ну и что, это тоже напоминание об этом, о тех годах. И пускай они расскажут студентам, что была и такая правда. Мы же этого тоже не скрываем. И я считаю, это тоже хорошо – лишний раз напомнить о том, что происходили такие вещи. Так что сама по себе доска – это полюс, минус и плюс. Кто-то будет стоять с одной стороны этой доски, кто-то с другой. А мнения – это середина. И доска дала толчок, может быть, к обсуждению некоторых вопросов, хотя я и не считаю их актуальными на сегодняшний день. Уже столько говорили об этом, что мне кажется, что любой ученик 8-го класса церковно-приходской школы обо всем знает и сформировал свое мнение.

– Ну вот Генри Резник считает, что в стенах академии такой доски быть не должно, и покидает МГЮА...

– Я не хочу вступать с Генри Марковичем в полемику, тем более заочно. Это его личное мнение, он его высказал, я высказываю свое личное мнение, как доктор, профессор университета, который отработал всю свою жизнь. Это его решение.

Скоро это количество перейдет в новое качество, и тогда здравствуй новый 37-й

Петиция с призывом демонтировать мемориальную доску Сталина появилась три дня назад, ее уже подписали около двух тысяч человек, многие из которых – выпускники МГЮА. Алексей Крайнюк, выпускник академии 1998 года, считает, что "памятная доска позорит стены данного учебного заведения (как она позорила бы стены любого иного учебного заведения)". "Выражаю свое согласие с позициями, высказанными Генри Резником и инициатором петиции", – добавляет он.

"Как выпускнику МГЮА 1997 года, мне отвратительна идея о восстановлении памятной доски, связанной с именем людоеда", – пишет москвич Александр Бородин.

"Я надеюсь, разум все же восторжествует и эту не имеющую никакого отношения к МГЮА конструкцию демонтируют, – говорит Радио Свобода еще один выпускник юридической академии Иван Тертычный, который видел доску Сталину своими глазами. – Удивляет, что МГЮА восстановила не имеющую к ВЮЗИ-МГЮА ни малейшего отношения совершенно конъюнктурную мемориальную доску, установленную в годы расцвета культа личности, чтобы "увековечить" какое-то малозначимое, имевшее место за 25 лет до этого, выступление Сталина перед какими-то мелкими приехавшими в Москву на учебу партийными номенклатурщикаии, и, очевидно, снятую со стены после XX съезда и пролежавшую 60 с лишним лет где-то в кладовке". "Прекратите ползучую сталинизацию, – требует Алексей Юстинов. – Скоро это количество перейдет в новое качество, и тогда здравствуй новый 37-й".

О том, что все больше россиян симпатизируют Сталину и даже ставят его на первое место среди "выдающихся людей", стало известно из последнего опроса "Левада-центра". На просьбу социологов назвать "десять самых выдающихся людей всех времен и народов", 38% респондентов поставили на 1-е место именно Сталина. Второе и третье места поделили Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34%. Интересно, что в 1989 году, когда проводился первый аналогичный опрос на эту же тему, первое место Сталину дали лишь 12% опрошенных, абсолютным же лидером тогда был Владимир Ленин с 75% голосов.