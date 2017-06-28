Минобороны РФ отрицает, что Виктор Агеев — российский военный

Министерство обороны России отрицает сообщения СМИ о том, что задержанный накануне на Украине Виктор Агеев — военнослужащий российской армии. О том, что он попал в плен к украинским военным в Луганской области писала Русская служба "Би-Би-Си".

По данным телеканала, в марте Агеев подписал контракт и якобы уехал служить в город Батайск Ростовской области. Российское военное ведомство это отвергает — по данным Минобороны, Агеев был уволен в запас в мае прошлого года. На Украине задержанный находился уже не в статусе российского военного, утверждают в ведомстве.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает участие российских военнослужащих в конфликте в Донбассе.

Всего, по данным украинских властей, в зоне вооружённого конфликта на территориях Донецкой и Луганской областей находятся не менее пяти тысяч кадровых российских военных.

В мае 2015 года украинские власти задержали в Луганской области россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. По данным Киева, они служили в бригаде специального назначения ГРУ. В российском командовании утверждали, что к армии задержанные отношения не имеют, поскольку уволились со службы за несколько месяцев до задержания.