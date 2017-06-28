В Москве прошла акция против сокращения финансирования науки

Российские ученые потребовали от властей страны прекратить "удушение науки". В митинге профсоюза работников Российской академии наук, который состоялся в Москве в среду, участвовали до тысячи человек из разных регионов. Об этом сообщает РБК.

Протестующие настаивают, что российская наука потеряет конкурентоспособность, если государство не будет повышать зарплаты ученых и вкладывать средства в проведение исследований. Участники акции приняли резолюцию на имя президента России с требованием повышения расходов на науку уже в 2018 году.

В понедельник председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин ​заявил, что реальное финансирование науки в стране ежегодно сокращается на 10–15 процентов.

В феврале правительство России почти на треть сократило финансирование ведущих университетов страны – с 14,5 до 10 миллиардов рублей в год. Ранее стало известно, что власти страны в 2017–2019 годах на 25 миллиардов рублей сократят затраты на развитие научно-технического комплекса.