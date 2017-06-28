Европейские страны НАТО и Канада увеличат расходы на оборону

Европейские страны НАТО и Канада увеличат уже в этом году совокупные расходы на оборону почти на 4 с половиной процента.

Об этом заявил в среду генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, отметив, однако, что из 27 европейских союзников только Греция, Великобритания, Польша и Эстония выполнили в 2016 году поставленную ранее задачу - тратить на оборону два процента ВВП.

В целом военные расходы союза составят в 2017 году 280 миллиардов долларов, то есть на 46 миллиардов больше, чем в прошлом.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейских союзников увеличить свой вклад в бюджет НАТО, предупреждая, что в ином случае они не смогут рассчитывать на помощь Вашингтона в их защите. Такие заявления вызвали обеспокоенность союзников в Европе - в первую очередь Германии, однако Столтенберг поддержал позицию Трампа, подчеркнув, что в современных условиях НАТО сталкивается с новыми вызовами.

29 июня в Брюсселе министры обороны стран Североатлантического союза обсудят рост расходов на безопасность - с учётом необходимости сдерживать военную активность России, укреплять границы с нестабильными государствами и усилить защиту от кибератак.