Telegram и гвоздики протеста

В Москве 27 июня активисты провели акцию "Прощание с Минкомсвязи", во время которой возложили цветы к зданию министерства. Один человек был задержан. По словам участников акции, они протестуют против запретительных мер, касающихся свободы слова в России, в том числе – возможной блокировки мессенджера Telegram. Во время задержания полицейский сослался на указ президента России об ограничении проведения митингов в период проведения Кубка конфедераций. После разъяснительной беседы в ОВД "Тверской" задержанного отпустили.