Оглашение вердикта по делу об убийстве Немцова вновь перенесено

Оглашение вердикта присяжных по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова перенесено на четверг, сообщает корреспондент Радио Свобода. Коллегия, сформированная Московским окружным военным судом, совещается со вторника.

Защита бывшего бойца батальона "Север" МВД Чечни Заура Дадаева, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства оппозиционера, заявляла, что примет любой вердикт.

Помимо Дадаева на скамье подсудимых находятся Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В ходе следствия Заур Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что подвергались пыткам. Прокуратура просит признать всех фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. Родные и сторонники политика считают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.

