Лавров: Москва исходит из того, что встреча Путина и Трампа состоится

Москва исходит из того, что "контакт" президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в кулуарах саммита "Группы 20" в Гамбурге – состоится. Об этом сказал в среду глава российского МИД Сергей Лавров, отметив что "русофобские настроения в Вашингтоне" мешают совместному участию России и США в решении важных мировых проблем.

26 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что 7–8 июля Путин и Трамп встретятся в Гамбурге, поскольку будут "находиться на одном мероприятии (саммит "Большой двадцатки"), в одном городе, в одно время". Однако о возможном формате переговоров, по словам Пескова, ничего не известно.

Неделю назад Кремль отменил встречу заместителя главы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном – в ответ на новый раунд американских санкций против России. Консультации были запланированы на 23 июня в Петербурге, и на них, как ожидалось, стороны должны были обсудить подготовку к неофициальному российско-американскому саммиту.

