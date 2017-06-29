Присяжные соберутся в третий раз по делу об убийстве Немцова

В Московском военном окружном суде сегодня должно состояться оглашение вердикта присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова. Накануне коллегия не смогла принять единогласное решение и будет голосовать по каждому вопросу отдельно. Половина присяжных выступили за снисхождение к подсудимым, половина — против, сообщает РИА Новости.

Коллегия совещается со вторника. Она должна ответить на 26 вопросов суда. Главный из них – виновен ли в убийстве оппозиционера бывший боец батальона "Север" МВД Чечни Заур Дадаев. Именно он, по версии следствия, стрелял в Немцова. Также присяжным предстоит ответить на вопрос, заслуживают ли подсудимые снисхождения, что освобождает их от пожизненного заключения.

Защита Дадаева заявила, что примет любой вердикт.

Помимо Дадаева на скамье подсудимых находятся Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В ходе следствия Заур Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что подвергались пыткам.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. Родные и сторонники политика считают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.