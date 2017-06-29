Пентагону хотят запретить пользоваться услугами "Лаборатории Касперского"

Американским военным хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского". Законодатели в Конгрессе опасаются, что основанную в России компанию может контролировать Кремль.

Поправка о запрете появилась в проекте оборонного бюджета на 2018 год. Пункт о "Лаборатории Касперского" добавила сенатор-демократ Джоан Шаин. По её словам, компании с штаб-квартирой в Москве нельзя доверять защиту оборонной инфраструктуры США.

В среду, 28 июня, Федеральное бюро расследований США опросило сотрудников "Лаборатории Касперского". Офицеры ФБР посетили дома работников компании в Соединённых Штатах. Неясно, имеет ли опрос работников "Лаборатории" отношение к расследованию вмешательства России в выборы американского ведомства. ФБР свои действия комментировать не стало.

Международная компания "Лаборатории Касперского" разрабатывает программы для защиты от вирусов, спама и хакерских атак. Во время недавних слушаний в комитете Сената США по вопросам разведки ряд законодателей посетовали на то, что правительство США использует программное обеспечение "Лаборатории Касперского". Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США при поддержке хакеров. В Кремле эту информацию отрицают.

