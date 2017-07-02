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Археология

Интеллигенция и революция. Эфир в 20:05

Политолог Глеб Павловский и публицист Андрей Архангельский о том, что делать образованному классу в эпоху перемен

В эпоху протеста, в ожидании перемен перед образованным классом, как и сто лет назад, встает вопрос: в чем его политическая роль? Следует ли бояться революции или приближать ее? И существует ли вообще в России интеллигенция как политическая и этическая сила? Гости программы - политолог Глеб Павловский и публицист Андрей Архангельский. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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