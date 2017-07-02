Интеллигенция и революция. Эфир в 20:05

В эпоху протеста, в ожидании перемен перед образованным классом, как и сто лет назад, встает вопрос: в чем его политическая роль? Следует ли бояться революции или приближать ее? И существует ли вообще в России интеллигенция как политическая и этическая сила? Гости программы - политолог Глеб Павловский и публицист Андрей Архангельский. Эфир в 20:05.



