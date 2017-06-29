В США ввели новые правила выдачи виз гражданам шести стран

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила новые критерии выдачи виз гражданам шести стран с преобладанием мусульманского населения. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Госдепартамент.

Теперь для получения виз граждане Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена должны подтвердить семейные или деловые связи в США. Желающие получить американскую визу должны иметь в стране близких родственников – родителей, супруга, детей, родных братьев или сестер. Новые визовые правила касаются и беженцев. Ранее выданные визы аннулироваться не будут.

Власти США уже разослали новые требования в свои дипломатические представительства за рубежом.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал новый иммиграционный указ, который на 90 дней запретил въезд для граждан нескольких стран, где проживают преимущественно мусульмане. Документ был заблокирован судами как дискриминационный. 26 июня Верховный суд США частично восстановил действие указа. В постановлении суда говорится, что мартовский указ президента будет частично введен в действие до того, как Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела. Следующие слушания назначены на октябрь.