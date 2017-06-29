Суд в Киеве начал заочно рассматривать дело Януковича о госизмене

Оболонский районный суд Киева в четверг начал заочное производство по делу бывшего президента страны Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене. Такое решение было принято после того, как подсудимый не явился в киевский суд лично и не стал выходить на связь в формате видеоконференции.

Адвокат Якуновича заявил, что обжалует решение о заочном рассмотрении дела. Сторона защиты подчеркивала, что бывший президент не приезжает в Киев из-за угрозы его жизни.

Украинский военный прокурор Руслан Кравченко ранее предположил, что Янукович умышленно отказывается от участия в судебных заседаниях. Защита бывшего главы государства настаивает, что он намерен участвовать в процессе в режиме видеоконференции из суда в Ростове-на-Дону, но для этого министерство юстиции Украины должно отправить официальный запрос в Россию.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, бежавшему в Россию, инкриминируют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственную измену" и "ведение агрессивной войны".

Среди ключевых доказательств вины экс-президента фигурирует фотокопия его письма, направленного им в марте 2014 года в Совет Федерации России и в администрацию президента Путина с призывом ввести войска на территорию Украины.

