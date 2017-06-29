Еврокомиссар: после Брекзита ЕС не досчитается 20 миллиардов евро

Евросоюз не досчитается 20 миллиардов евро в бюджете после выхода Великобритании из ЕС. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian заявил еврокомиссар по бюджету и обществу Гюнтер Эттингер.

Ежегодно Лондон перечислял Брюсселю около 10 миллиардов евро. Однако, по словам Эттингера, общий дефицит может быть вдвое большим, так как после Брекзита Евросоюзу придется финансировать определенные статьи бюджета без участия Великобритании. Ранее еврокомиссар заявил, что Брекзит приведет к увеличению взносов остальных членов ЕС в общую казну.

Ранее сообщалось, что финансовые требования ЕС к Великобритании могут вырасти с заявленных ранее 60 миллиардов евро до 100 миллиардов из-за ужесточения требований со стороны стран-участниц ЕС. При этом в Министерстве финансов Великобритании отмечают, что экономику страны ожидает рост, несмотря на подготовку к Брекзиту.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня в Боюсселе. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается шесть месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах.

