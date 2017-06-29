Меркель призвала страны G20 решать мировые проблемы сообща

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против политики протекционизма и изоляционизма. По ее словам, проблемы мира можно решить только общими усилиями. Канцлер Германии призвала лидеров стран "Большой двадцатки" показать, что они готовы сообща бороться с терроризмом и вместе решать проблему миграционного кризиса. Меркель также отметила, что на встрече стран "Двадцатки" в Гамбурге 7 и 8 июля она затронет вопросы свободного рынка и Парижского соглашения по защите климата.

О поддержке протекционизма неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что Вашингтон страдает от несправедливых условий торговли с другими странами. Тем не менее на прошлой встрече "Группы семи" Соединенные Штаты наравне с другими государствами согласились включить в итоговый документ призыв к борьбе с протекционизмом. В то же время бороться с глобальным потеплением общими усилиями США отказались. Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, а теорию глобального потепления назвал выдумкой.

На встрече "Большой двадцатки" проходят переговоры лидеров и министров государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этот раз, среди прочих, встретятся государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и глава российского МИД Сергей Лавров. Участвует во встрече "Группы двадцати" и президент России Владимир Путин. СМИ сообщают, что он может провести переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Официально эту информацию ни в Кремле, ни в Белом доме пока не подтвердили.