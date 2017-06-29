Министры обороны НАТО обсуждают увеличения контингента в Афганистане

Министры обороны стран НАТО обсуждают сегодня в Брюсселе рост расходов на оборону и увеличение военного присутствия союза в Афганистане.

На повестке дня также - вопросы сдерживания военной активности России, укрепления границ с нестабильными государствами и усиления кибербезопасности.

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 15 союзников уже договорились увеличить воинский контингент в Афганистане, однако речь больше не идёт об участии в боевых операциях. Сейчас в указанной стране дислоцированы 13 с половиной тысяч военнослужащих Североатлантического союза - половина из них американцы.

Сегодня же будет объявлено кто именно из членов НАТО и на сколько увеличит военные расходы в 2017 году.

Накануне Столтенберг сообщил, что совокупно расходы на оборону в этом году возрастут на 4,3 процента по сравнению с 2016 годом. При этом глава НАТО отметил, что из 27 европейских союзников только Греция, Великобритания, Польша и Эстония выполнили в 2016 году поставленную ранее задачу – тратить на оборону два процента ВВП.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейских союзников увеличить свой вклад в бюджет НАТО, предупреждая, что в ином случае они не смогут рассчитывать на помощь Вашингтона в их защите.

