Эллиот, ты не прав!

В посредственном боевичке "Завтра не умрет никогда" ополоумевший медиамагнат Эллиот Карвер, возжелавший посредством новостных фальшивок спровоцировать великие державы на большую войну и тем самым заполучить господство над миром, поучает агента Ее Величества Джеймса Бонда, посланного обезвредить безумца: "Все вы – министры правительств, агенты тайных служб, армейские генералы – это вчерашний день человечества. Отныне править миром будем мы, средства массовой информации, а вы будете всецело зависеть от новостей, которые мы вам будем подсовывать". Одно время складывалось впечатление, что мистер Карвер – хотя и злоумышленник, но по сути провидец, что так оно и будет, а может быть, уже есть. Казалось, перед напором вступивших в сговор журналистов не устоит никто, они любого закатают в асфальт.

После избрания Дональда Трампа американским президентом представился случай понаблюдать за такой попыткой, что называется, в прямом эфире. Медиакорпорации навалилась на него совокупным весом своих газет, теле– и радиоканалов. Не было сообщения, которое не было бы вывернуто наизнанку и подано таким боком, чтобы как-нибудь не вымазать дегтем и не вывалять в перьях Трампа и его близких, друзей или случайных знакомых. Каждый его поступок и умысел в результате комментаторского разжевывания получался возмутительным и нелепым, каждое высказывание представало бесчеловечным и оскорбительным. Борьба леволиберальных средств массовой информации за свою партийную правду приняла самые причудливые формы и в запале драки похоронила практически все профессиональные навыки журналистики. Отличить серьезное издание от желтых листков стало невозможно. Никто давно уже не ссылается на другие источники, кроме анонимных, никто ничего не перепроверяет, публичные опровержения лживых утверждений и извинения за клевету исчезли как жанр. Прошло более полугода такой припадочной активности, и сегодня уже можно подвести промежуточные итоги. Изменил ли этот базарный напор, эта бесконечная медийная промывка мозгов соотношение сил в американском обществе? Приблизила ли вся совокупность травли в прессе и на городских площадях желанный миг импичмента за госизмену или, на худой конец, за клятвопреступление? Ни в коем разе!

Ни ловля блох в виде снотворных слушаний в Конгрессе, ни тягомотина расследований в его комитетах и подкомитетах, ни утечки из разведывательного сообщества, дырявого как решето, ни на пядь не приблизили момент желанной расплаты за унизительное поражение демократов на выборах. И без доказательств было ясно, что все, что всплывает на поверхность, все байки и ужастики – суть отрывки из прослушек ФБР. Оперативники обязаны были следить в оба глаза и слушать в оба уха, и они свою обязанность исполняли исправно. За халатность, выразившуюся в неспособности пресечь вражескую диверсию, всецело несут ответственность их начальники. И если российские спецслужбы действительно могут играючи продвигать своих ставленников на самые первые места в американском истеблишменте, да еще путем подтасовки выборов, то таких начальников надо гнать взашей.

В дурдоме стало особенно заполошно, когда в печать стали сливать сверхсекретные доклады Агентства национальной безопасности США, доказывающие, что не только подозрительные контакты штабистов Трампа были под колпаком у ФБР, но и сам тогдашний президент Барак Обама был полностью в курсе российских происков и даже якобы принял контрмеры: распорядился внедрить в цифровую инфраструктуру кибердиверсантов некий не то жучок, не то вирус, являющийся "цифровым эквивалентом заложенной бомбы". Не будучи компьютерщиком, решительно не понимаю, что это означает на деле, но чувствую, что казус чреват восхитительным скандалом. Если влияние путинских кротов на заморские выборы вообще доказуемо, то виной тому не Трампов дурной умысел, а прежде всего попустительское головотяпство Обамы: знал, но не пресек! Иными словами, нельзя объявить импичмент Дональду, предварительно не наказав Барака и его адъютантов. Отсюда и вся эта занудная деловито-пустопорожняя суетня прозаседавшихся, которую некоторые обозреватели уже окрестили "параноидной сагой", мешающей законодателям заниматься делом.

У сторонников политически грамотной партийной журналистики оставался в запасе еще один крепкий аргумент. Быть такого не может, чтобы, вскрыв череп и взбалтывая мозги большой поварешкой, нельзя было добиться полной переориентации или, как сейчас принято выражаться, перепрограммирования избирателя. Единственное, на что можно было действительно рассчитывать, – так это на смену общественных настроений: под прессом ежедневных разоблачений, дежурных скандалов и негативного перетолкования любых поступков президента избирательские предпочтения должны были измениться на прямо противоположные. Демократам для достижения большинства в Конгрессе не хватает 24 мандатов, при оппозиционном Конгрессе президент становится "хромой уткой", то есть теряет дееспособность. Промежуточные перевыборы будут лишь через год, но и в порядке законодательной текучки можно доказать, что настоящая Америка не приемлет клоуна в Белом доме – достаточно демонстративно выигрывать дополнительные выборы раз за разом. Вкупе с вердиктами политически сознательных судей нового поколения, победы на местных выборах позволили бы надежно парализовать работоспособность администрации Трампа. Лозунг для будущих кампаний отсюда напрашивается как бы сам собой: "К чему вам правительство, которое не способно править?"

Можно убедить человека в том, что ночь это день, но нельзя заставить его видеть в темноте

Сера теория, но вечно зеленеет древо жизни – не мною первым сказано. Задумка хорошо смотрелась на бумаге. Верховный суд США оказался менее сознательным, чем недавние выпускники юридических факультетов с северо-восточного побережья, – он отменил все их запреты и ввел спорные декреты Трампа в действие, оставив мелкие оговорки на потом. Еще плачевней складывается ситуация с дополнительными выборами: из четырех состоявшихся в этом сезоне демократы не выиграли ни одних. Четвертый случай был образцово-показательным: победить в пригороде Атланты, в штате Джорджия, демократам казалось проще простого. Денег ими было собрано несчитано, на целую треть больше, чем удалось наскрести республиканцам. 32 миллиона долларов на один мандат – это исторический рекорд. Кандидат был выставлен – загляденье: молодой, хорошенький такой, к тому же местная журналистская знаменитость, что должно было символизировать единение Демпартии с пишущей братией. Опросы благоприятствовали: симпатичный стройный Джон Оссофф опережал республиканскую толстушку Керен Хендель. В результате получилось с точностью до наоборот, что вызвало в рядах демократов шок и замешательство.

Считалось, что поддержка Трампа скорее повредит кандидату, чем поможет. Считалось, что высокая активность избирателей играет в пользу демократов – мол, сознательных придет к урнам больше. Считалось, что чем выше образовательный уровень голосующих, тем больше шансов на победу у демократов: дескать, избирать трампистов могут только деревенские ватники с красными затылками. И что же? Трамп поддержал своего кандидата, и это только пошло Хендель на пользу. Активность избирателей побила местные рекорды. 6-й избирательный округ в Джорджии – один из первых в стране по уровню образованности жителей, порядка 60 процентов местных имеют образование выше среднего. Мифы не облегчают понимание мира. Еженедельник The Weekly Standard от 3 июня 2017 года робко произнес неприятную истину: "Кампания ненависти к Трампу демократам победы не принесет".

Под холодным душем наступает медленное отрезвление. Импичмент растаял на горизонте, и как-то сразу стало неинтересно. Спорить по существу больше не с кем. Те, кто вчера крутили пальцем у виска, облаивая сворой несогласного, сегодня отводят глаза и напряженно смотрят по сторонам. Да и о чем, собственно, спорить, если главная тема ушла? О том, что Трамп не выполняет предвыборных обещаний – не строит долгожданную стену на мексиканской границе, не отменяет антипутинских санкций, не начинает торговую войну с Китаем? Вот если бы выполнял, они бы его зауважали. Не смешите людей!

Но если не клеймить Трампа, то что же реально остается? Политическая рутина, игра по правилам, где еще непонятно, кто выиграет, а кто проиграет. Можно, конечно, попытаться кошмарить население рассказами о том, как отмена обамовской реформы здравоохранения приведет к вымиранию народа, можно живописать про грядущие слезы вдов и плач сирот. Можно, как это сделал один аккредитованный в Белом доме корреспондент, предупреждать, что их, прогрессивных журналистов, вот-вот начнет линчевать на улицах агрессивная чернь, – но это занятие для самых толстокожих циников, к тому же контрпродуктивное. Большого компромата уже нет и не будет, потому что, как говорят в Китае, невозможно найти в темной комнате черную кошку, если ее там нет. Понятно, что кавалерийская атака захлебнулась, и ведутся арьергардные бои.

Репутационные потери американских СМИ чудовищны. Либеральный телеканал Си-эн-эн уже увольняет ответственных работников и отменяет репортажи о российских связях президентского окружения. У владельцев канала неожиданно проснулась совесть – после того как один из ведущих продюсеров, Джон Бонифильд, под скрытую камеру признал, что никаких доказательств связей Трампа с Россией у телевизионщиков не было и нет, что "источники" придумывались на редакционных летучках, что все убийственные сенсации были сплошная "ложь, трендеж и провокация", что единственной целью травли, не считая политического заказа, было повышение "смотрибельности" канала.

И только самая непримиримая газета The New York Times открыла читателям глаза на происходящее. Оказывается, в провале массивной медийной кампании повинны не те, кто ее раскручивал, заводил и запевал, а... тот факт, что американская демократия – не настоящая, а насквозь фальшивая, поддельная – как пишут сегодня в России, "имитационная". Она якобы перестала быть представительной и ответственной, потому и не реагирует на сигналы народных журналистов, подлинных заступников молчаливого и безъязыкого либерального большинства. Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Полгода изо дня в день нас кормили байками о том, что коварная цель путинского вмешательства в избирательный процесс – доказать, что американская демократия прогнила с ног до головы, она фальшива и никого не представляет. А теперь нас в том же уверяет флагман американской журналистики, живой носитель и гарант Первой поправки Конституции. Напрашивается вопрос: кто тут, собственно, работает на Путина?

Эксперимент поставлен, и ответ получен. Медиамагнат Эллиот Карвер потерпел сокрушительное поражение – и не только в фильме об агенте 007, но и в действительности. Опыт показывает, что медиакорпорации далеко не всесильны. У каждой власти есть свои пределы. Можно изменить ментальность человека, но невозможно изменить его физиологию. Можно убедить человека в том, что ночь это день, но нельзя заставить его видеть в темноте.

Ефим Фиштейн – международный обозреватель Радио Свобода

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