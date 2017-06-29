Песков: РФ может защитить россиянина, задержанного под Луганском

Российские власти могут принять меры для защиты задержанного в Луганской области Украины гражданина России. Такое предположение высказал в четверг пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

27 июня Русская служба Би-би-си сообщила, что 24 июня под Луганском в плен к украинским военным попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Его мать рассказала Би-би-си, что в марте 2017 года уехал служить по контракту в город Батайск Ростовской области.

Позже Минобороны России опровергло это, заявив, что Виктор Агеев в мае 2016 года был уволен в запас, пройдя срочную службу.

По данным украинских властей, сепаратистов на востоке Украины поддерживают не менее пяти тысяч кадровых российских военных.

Кремль официально отвергает участие российской стороны в конфликте в Донбассе.