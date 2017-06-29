Адвокат: блогер Кунгуров помещен в штрафной изолятор

Адвокат осужденного за публичное оправдание терроризма блогера Алексея Кунгурова сообщил, что 27 июня его подзащитный из карантина был помещен на пять суток в штрафной изолятор. Сообщение об этом сегодня появилось в блоге Кунгурова.

В декабре 2016 года суд приговорил Кунгурова к двум годам колонии-поселения по обвинению в "публичном оправдании терроризма". ФСБ посчитала, что в статье "Кого на самом деле бомбят путинские соколы", опубликованной в октябре 2015 года в "Живом журнале", блогер оправдывает террористическую деятельность запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Правозащитный фонд "Мемориал" признал Алексея Кунгурова политическим заключенным.

