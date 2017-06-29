В Оренбурге офицер условно осужден за доведение солдата до суицида

Оренбургский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на два года офицера Андраника Мовсисяна за превышение должностных полномочий, в результате которых солдат-срочник из Челябинской области Дмитрий Монастыренко совершил самоубийство.

По информации следствия, Мовсисян заставлял учить Монастыренко воинский устав, при этом унижал его честь и достоинство и настраивал против него других солдат. Суд также постановил взыскать с войсковой части в пользу сестры Монастыренко один млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

21 июня сталои звестно, что в Екатеринбурге сержант Егор Сенаторов стал подозреваемым в деле о самоубийстве солдата-срочника из Перми Дениса Хамидуллина. По данным следствия, сержант потребовал от Хамидуллина рассказать воинский устав наизусть, после чего избил его. 7 марта 2017 года Хамидуллин покончил с собой.

В 2015 году было заведено более 900 уголовных дел о дедовщине в российских вооруженных силах. В марте 2017 года Радио Свобода рассказало о трех инцидентах в армии, связанных с неуставными отношениями.

