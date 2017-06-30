В Германии депутаты Бундестага проголосовали за однополые браки

Бундестаг в пятницу принял закон, разрешающий однополые браки в Германии, сообщает Deutsche Welle. Законопроект поддержали почти четыреста депутатов, против проголосовали чуть более двухсот.

В минувшую среду федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отменила для депутатов фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге негласный запрет голосовать по вопросу о легализации однополых браков. Она заявила, что это "вопрос совести" и призвала членов партии самостоятельно принять решения.

Сама Меркель проголосовала против.

Лидер социал-демократов (СДПГ) Мартин Шульц ранее заявлял, что его партия намерена добиться голосования по вопросу разрешения однополых браков еще до сентябрьских выборов в Бундестаг.

Однополые союзы официально регистрируются в Германии с 2001 года в форме так называемых "однополых партнерств". На них распространяется ряд ограничений, включая запрет на усыновление детей.