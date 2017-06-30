Москва: по "делу 12 июня" арестован бездомный

Басманный суд Москвы арестовал уроженца Дагестана Расима Искакова по делу о применении насилия к полицейским на акции 12 июня в Москве, передает ТАСС.

По данным следствия, Искаков участвовал в антикоррупционной акции на Тверской улице, где "применил насилие" к бойцу ОМОН и двум полицейским. Подозреваемый отказался от дачи показаний и не признал вину. Агентство отмечает, что Искаков живет в Москве на улице и несколько раз привлекался к административной ответственности, среди прочего за участие в массовых акциях.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. Были задержаны около полутора тысяч человек. В Москве по делу о нападении на полицейского обвиняется 17-летний школьник Михаил Галяшкин.

