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Суд отправил под домашний арест школьника, распылившего газ 12 июня

Антикоррупционная акция в Москве 12 июня

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест 17-летнего активиста движения "Молодое Яблоко" Михаила Галяшкина по обвинению в нападении на полицейского во время акции на Тверской улице 12 июня. Об этом сообщила "Медиазона".

В суде Галяшкин не признал своей вины. Ранее он отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Галяшкина обвиняют в том, что он распылил сотруднику ОМОНа в лицо баллончик со слезоточивым газом.

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. Следственный комитет возбудил дело о нападении на полицейского.

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