На Украине сообщили о задержании двух сотрудников ФСБ России

Ночью 30 июня в Херсонской области Украины были задержаны два человека без документов, в ходе опроса которых выяснилось, что они являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России. Об этом в фейсбуке сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

Задержанные, имя которых не сообщается, якобы выполняли роль нарушителей границы во время учений, но заблудились.

27 июня Русская служба Би-би-си сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев был захвачен украинскими военными. В Киеве заявили, что вопрос об обмене Агеева будет решаться после завершения следствия. Минобороны России отрицает, что Виктор Агеев является российским военнослужащим-контрактником.

Украина неоднократно задерживала россиян, которые утверждали, что случайно оказались на территории страны.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке оружием и войсками сепаратистов в Донбассе. В Москве причастность к конфликту отрицают.

