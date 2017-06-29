Киев: в отношении контрактника Агеева ведется следствие

Вопрос об обмене захваченного украинскими военными на территории Донбасса Виктора Агеева будет решаться после завершения следственного процесса. Об этом заявил министр обороны Украины, сообщает РБК. Полторак подчеркнул, что то, что Агеев состоит в российской армии, было "подтверждено документами, найденными при нем".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае с Агеевым предпримет "меры защиты, как это делает в отношении всех своих граждан".

29 июня "Новая газета" опубликовала обращение матери Агеева с просьбой помочь в освобождении ее сына. Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский попросил министра обороны России Сергея Шойгу проверить информацию об Агееве.

Минобороны России отрицает, что Виктор Агеев является российским военнослужащим-контрактником. В ведомстве утверждают, что он уволился в запас с мае 2016 года, пройдя срочную службу. По словам матери Агеева, с 18 марта он служил по контракту в Батайске Ростовской области и был доволен службой.

О том, что российский военный Виктор Агеев попал в плен к украинским правительственным силам под Луганском, сообщила 27 июня Русская служба Би-Би-Си.

По данным Киева, сепаратистов на востоке Украины поддерживают не менее пяти тысяч кадровых российских военных. Кремль официально отвергает участие российской стороны в конфликте в Донбассе.

