Осужденный Макаров снова был избит в ярославской колонии

Осужденный Евгений Макаров, находящийся в исправительной колонии №1 в Ярославской области вместе с "узником Болотной" Иваном Непомнящих, был избит после того, как его вывели из строгих условий содержания. Об этом в фейсбуке сообщил другой бывший фигурант "Болотного дела" Александр Марголин.



По его словам, другой заключенный, жаловавшийся на избиение охранниками, Руслан Вахапов, объявил голодовку. О Непомнящих, которому вновь продлили срок содержания в штрафном изоляторе, у правозащитников информации нет.



22 июня Следственный комитет отменил отказ в возбуждении уголовного дела об избиении Непомнящих, Макарова и Вахапова, о котором они сообщили 28 апреля.