Власти ФРГ ограничили выступления иностранных политиков

Правительство ФРГ запретило иностранным политикам проводить выступления в Германии позднее чем за три месяца до проведения выборов или референдумов в их странах. Соответствующие уведомления направлены во все дипломатические представительства в Берлине. Об этом сообщили в германском министерстве иностранных дел.

Кроме того, представители иностранных государств, желающие выступить с политической речью на территории ФРГ, теперь должны получать соответствующее разрешение германских властей. На политиков из стран Евросоюза новые ограничения не распространяются. Президентская кампания США в список исключений не попала.

По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, новые правила введены для того, чтобы внутреннее политическое противостояние в той или иной стране не переносилось на территорию Германии.

Накануне власти ФРГ запретили президенту Турции Реджепу Эрдогану проведение встречи с представителями турецкой диаспоры в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки" в начале июля. Ранее в Германии запретили мероприятия с участием турецких политиков, собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. Тогда же в ряде германских городов прошли столкновения сторонников и противников турецкого президента.