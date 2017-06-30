Мать Виктора Агеева рассказала о своей встрече с военкомом

Мать 22-летнего россиянина Виктора Агеева, задержанного украинскими военными под Луганском, – Светлана Агеева – в интервью "Новой газете" рассказала о своей встрече с военным комиссаром Топчихинского района Алтайского края Константином Эллером.

По словам Агеевой, военком пришел к ней домой в селе Топчиха и заявил, что у ее сына не было контракта с российской армией. Эллер утверждал, что воевать на восток Украины против украинской армии Агеев ездил в качестве наемного бойца.

В интервью мать задержанного подтвердила, что в середине марта ее сын уехал в Ростовскую область, заплатив за билет самостоятельно. По ее словам, Агеев утверждал, что он заключил "контракт" на военную службу, однако подробности ей неизвестны. Светлана Агеева утверждает, что вначале она поддерживала с сыном регулярный контакт. В конце марта сын перестал ей звонить, сославшись на запрет "начальства".

Через "Новую газету" Светлана Агеева обратилась к президенту России Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой помочь "с обменом" задержанного и оказать помощь в возврате сына в Россию.

27 июня Русская служба Би-би-си сообщила, что российский военнослужащий ефрейтор Агеев был захвачен украинскими военными. В Киеве заявили, что вопрос об обмене Агеева будет решаться после завершения следствия. Минобороны России отрицает, что Агеев является российским военнослужащим-контрактником.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке оружием и войсками сепаратистов в Донбассе. В Москве причастность к конфликту отвергают.