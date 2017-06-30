В Крыму после суда скончался последователь "Свидетелей Иеговы"

В Джанкое после судебного слушания скончался глава комитета "Свидетелей Иеговы" Виталий Арсенюк. Ему было 67 лет. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Ранее Арсенюка обвинили в ведении миссионерской деятельности с нарушением требований закона. Первое слушание по делу состоялось 27 июня. Арсенюк умер ночью сразу после заседания суда. Причиной смерти называют обширный инфаркт.

Арсенюк возглавлял местный комитет "Свидетелей Иеговы" и проводил богослужения до запрета организации в России и в аннексированном ею Крыму. В мае его несколько раз вызывали в российскую прокуратуру.

В начале июня военкомат Бахчисарайского района Крыма отказал свидетелю Иеговы в праве на альтернативную службу, заявив, что для этого он должен перейти в другую веру.

20 апреля суд, рассмотрев запрос Минюста, признал религиозную организацию экстремистской, запретил ее деятельность и конфисковал имущество.

