В Крыму после суда скончался последователь "Свидетелей Иеговы"

В Джанкое после судебного слушания скончался глава комитета "Свидетелей Иеговы" Виталий Арсенюк. Ему было 67 лет. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Ранее Арсенюка обвинили в ведении миссионерской деятельности с нарушением требований закона. Первое слушание по делу состоялось 27 июня. Арсенюк умер ночью сразу после заседания суда. Причиной смерти называют обширный инфаркт.
Арсенюк возглавлял местный комитет "Свидетелей Иеговы" и проводил богослужения до запрета организации в России и в аннексированном ею Крыму. В мае его несколько раз вызывали в российскую прокуратуру.
В начале июня военкомат Бахчисарайского района Крыма отказал свидетелю Иеговы в праве на альтернативную службу, заявив, что для этого он должен перейти в другую веру.
20 апреля суд, рассмотрев запрос Минюста, признал религиозную организацию экстремистской, запретил ее деятельность и конфисковал имущество.
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