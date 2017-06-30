В Москве отклонили заявку на марш "За свободный интернет"

Мэрия Москвы отказала партии ПАРНАС в проведении марша "За свободный интернет" 9 июля в центре Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Причиной отказа стал указ президента России Владимира Путина об особых мерах безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу.

Заявка ПАРНАС была подана 29 июня. Партия совместно с организацией "Роскомсвобода" и рядом других движений намеревалась потребовать от властей отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях, а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

