ФСО сможет засекречивать данные о чиновниках

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО).

Согласно закону, теперь ФСО сможет засекречивать персональные данные лиц, находящихся под госохраной. Под запретом окажется информация о местах проживания и пребывания государственных чиновников.

ФСО получает право безвозмездно использовать аэропорты и другие транспортные площадки. Служба также сможет ограничивать движение на трассах, по которым проезжают охраняемые лица.

По мнению экспертов из антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл – Россия", закон приведет к исчезновению информации о высшем руководстве страны.

Президент России внес законопроект о расширении полномочий ФСО в феврале. В марте глава государства наделил ФСО правом изымать земельные участки для нужд России.