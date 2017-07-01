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ФСО сможет засекречивать данные о чиновниках

Сотрудники ФСО (архивное фото)

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО).

Согласно закону, теперь ФСО сможет засекречивать персональные данные лиц, находящихся под госохраной. Под запретом окажется информация о местах проживания и пребывания государственных чиновников.

ФСО получает право безвозмездно использовать аэропорты и другие транспортные площадки. Служба также сможет ограничивать движение на трассах, по которым проезжают охраняемые лица.

По мнению экспертов из антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл – Россия", закон приведет к исчезновению информации о высшем руководстве страны.

Президент России внес законопроект о расширении полномочий ФСО в феврале. В марте глава государства наделил ФСО правом изымать земельные участки для нужд России.

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