Мирные помыслы

Обстановка накаляется. Тучи сгущаются. Запад никак не может смириться и успокоиться. Америка продолжает хулиганские выходки. Не хотят оставить Россию в покое. Европа продлила санкции. Американский Конгресс усиливает санкции. Все надежды на то, что Дональд Трамп, как настоящий капиталист, ради выгоды и наживы будет сотрудничать с Россией, чтобы получить прибыль, обернулись убытками. Этот буржуй успешно "кинул" понадеявшуюся на него Россию и не собирается торговать с Москвой. И даже нанятый им в качестве Госсекретаря еще один капиталист, нефтяник Тиллерсон, несмотря на сладкий запах российской нефти, не хочет дружить ни с "Роснефтью", ни с "Газпромом". И это ведь еще не все.

США собираются выйти из Договора по ракетам средней и малой дальности. Предлог – это соглашение нарушает Россия. Чем это обернется в конечном итоге? Новой гонкой вооружений. Потому что Россия "...не будет смотреть сквозь пальцы". Так уже сказали в Совете Федерации.

Чем это обернется для России? Совсем не тем, чем для США. Потому что для Америки гонка вооружений всегда оборачивается барышами и сверхприбылью воротилам военно-промышленного комплекса. То есть загрузкой военных заводов и, соответственно, ростом экономики. А еще активным научно-техническим ростом. Военные разработки США всегда успешно перетекали в гражданскую жизнь на благо страны и всего мира. Самый удачный пример – Интернет.

Для России же, как показывают и опыт СССР, и вновь обретаемый современный опыт, гонка вооружений не приведет ни к росту экономики, ни к новым техническим разработкам в повседневной жизни. Потому что никогда еще не приводили за всю историю всех государств, возникавших и исчезавших на этой территории. А приводили к дефициту бюджета, инфляции, просто дефициту, снижению уровня жизни и повышению пенсионного возраста. В бюджете текущего года расходы на образование и здравоохранение вместе взятые – в два раза меньше, чем расходы на вооружения. Это притом что 20% расходов в бюджете вообще засекречены. Какой уж тут рост уровня жизни...

США намерены активно создавать систему ПРО и проводят испытания ее компонентов, даже размещают элементы этой системы не только на своей территории, но и на Дальнем Востоке. У берегов России. А еще в Европе. У границ России. А еще американские войска и войска НАТО усиливают свое присутствие в Прибалтике, на границах России. А самолеты НАТО перехватывают над Балтикой мирные российские пассажирские самолеты, везущие миролюбивых российских министров и депутатов... Не надо быть великим стратегом, чтобы понять – Россию пытаются снова "зажать в кольцо", и холодная война, по сути, началась.

К этому еще можно добавить глобальную агрессивную политику Америки далеко за ее пределами! Тут и удары крылатых ракет по Сирии, и сбитый там же сирийский бомбардировщик, и новые угрозы нанести новые удары по Сирии, для чего стянута к берегам мирной арабской республики с ее законным гуманным правительством в Дамаске мощная военно-морская группировка... А усиление американского контингента в Афганистане? А вызывающие договоренности с противниками Ирана в Персидском заливе – Саудовской Аравией и ее сателлитами, направленные на усиление роли США в регионе, наращивание напряженности? И вот результат – коллективный "наезд" на Катар, который теперь фактически находится в блокаде. Ощущение такое, что решили вернуться в середину прошлого века. Когда делали все, чтобы напакостить народам СССР и социалистического лагеря.

И все предлоги для таких действий – на самом деле не более чем предлоги. Ну вот чем они якобы так обеспокоены, что решили снова зажимать нас в кольцо экономической блокады и бряцать своим оружием?! Ничего такого Россия не делает, чтобы они там вдруг перестали спать. Ну, подумаешь, Москва помогла жителям Крыма узнать свое мнение о том, что полуостров всегда был русским и нужно его вернуть в родную гавань! Или там юго-восток Украины... Подумаешь, никак не может Украина взять под контроль границу с Россией, и что там и кто через эту границу перемещает – откуда нам знать? Подумаешь, постоянно берут в плен там же на юго-востоке Украины российских романтиков с автоматами, гранатами, пулеметами, причем все они поголовно служили в российской армии, но в момент пленения оказались все – иногда сами того не зная – уже демобилизованы...

Или, скажем, в Сирии навечно и бесплатно (для Сирии) российская военная база. Заметьте, не до момента уничтожения исламских террористов, а навечно. В том смысле, что пока Асада не скинут или не убьют, и тогда хорошо бы ноги успеть унести российским военным, как было в освобожденной от террористов Пальмире. В общем, все эти двусмысленные обстоятельства никак не должны вынуждать Запад считать, что Россия пытается реализовывать политику расширения своего глобального присутствия и влияния в мире.

Иметь возможность смотреть на Америку в оптический прицел, и чтобы Америка об этом знала, кто у нее там в подбрюшье, – это же исключительно мирные помыслы

Правда, тут вот с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, контролирующим окрестности Бенгази, Россия договорилась о дружбе. И теперь Хафтар получает от России оружие и военную технику на многие сотни миллионов долларов. И бойцов его Россия лечит у себя и обучает их обращаться с этой самой техникой, а взамен Хафтар согласился предоставить России военно-морскую базу на своей территории. И теперь российские военные смогут поглядывать со своей ливийской базы в оптический прицел или бинокль на Южную Европу.

А то, что Хафтар сначала был соратником Каддафи и поносил США, а потом предал Каддафи и сбежал в США, а потом предал американцев и сбежал из Америки в Ливию, а теперь дружит с Россией, которую предаст в самый неподходящий момент, – это же не вина России. А база в Ливии, в подбрюшье Европы – это же только из добрых побуждений, и содержаться она будет за счет явно добровольных пожертвований россиян... Не из бюджета же, который и так потрескивает от напряжения... И не надо нас бояться.

Противные западники верещат, что и в Египте по итогам совместных учений российских Воздушно-десантных войск и египетского спецназа создается база российских сил быстрого реагирования. Ну, так и что? Это же с террористами бороться, если вдруг появятся, не с Европой же. По крайней мере пока... И не будем вспоминать про российскую военно-морскую базу в Судане, на Красном море. Ее уже начали строить, и только ликвидация "Спецстроя" притормозила процесс. Кстати, не надо нам тут указывать на пункт материально-технического снабжения российских Воздушно-космических сил под Хартумом, тоже в Судане. Но намерения России, в отличие от западных, исключительно мирные!

И поэтому же договорилась Москва и с президентом Родриго Дутерте о создании на Филиппинах российской военно-морской базы! Потому что Дутерте поругался с США и Америку стал выгонять, а с Россией стал дружить и оружие у нее покупать! Ну как тут России не начать любить Дутерте, если он с Америкой разругался!!!

Поскольку Мексика с Америкой поссорилась, немедленно начались секретные контакты российских политиков и военных с мексиканцами о создании в Мексике российской военной базы. Венесуэла, правда, похоже, гуд-бай, как и Куба. А иметь возможность смотреть на Америку в оптический прицел, и чтобы Америка об этом знала, кто у нее там в подбрюшье, – это же исключительно мирные помыслы! Тем более что вот уже "Лукойл" получил лицензионный участок для разведки и добычи нефти в Мексике. А вдруг какие неприятности там у "Лукойла" случатся?! Наркобароны, скажем, нападут – кто защитит?!! А тут – база. Все законно и миролюбиво.

И никаких глобальных устремлений России и военного присутствия по всему миру. Любой ценой. Любой, потому что такие вещи себе можно позволять, когда экономика – о-го-го!! И когда народ сыт, одет и здоров. А когда средняя пенсия в стране 13 000 рублей, а прожиточный минимум в стране 12 000 рублей, то военная база на Филиппинах и в Мексике – это уже любой ценой. И заплатят ее те самые пенсионеры, студенты и учителя.

Что там еще Западу не нравится? Ну да, построит Россия к 2025 году два вертолетоносца. Ну а защищать свои богатства, в смысле богатства своих граждан, должна Россия или нет? Ну, тех граждан, у которых эти богатства есть... Правда, с точки зрения военной тактики и стратегии вертолетоносцы у берегов России не очень нужны... Нужны они для операций у чужих берегов и территорий... Но намерения и цели России – исключительно защита собственной территории!!

И вот перечитал я сам сейчас список российских зарубежных военно-стратегических "проектов", и сам засомневался. А вдруг на фоне всего этого на Западе не зря нервничают, потому и берут Россию в кольцо?..

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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