Музыканта Дельфина не пустили в Киев из-за посещения Крыма

Российского музыканта Дельфина (Андрея Лысикова) не пустили на выступление в Киеве из-за посещения аннексированного Крыма без разрешения украинских властей. Дельфина задержали в аэропорту Киева. Остальным музыкантам его группы разрешили въезд на территорию Украины. Несмотря на отсутствие Лысикова, они выступили на фестивале Atlas Weekend. Тексты самого Дельфина под музыку транслировались на экране. Таким образом музыканты выразили свое отношение к случившемуся.

Весной 2017 года Киев не пустил на Украину российскую певицу Юлию Самойлову, которая должна была участвовать в конкурсе "Евровидение-2017". Ее обвинили в нарушении закона, согласно которому аннексированный Россией Крым можно посещать только с разрешения украинских властей. Всего в связи с этим законом на Украину запрещен въезд почти 40 российским артистам.