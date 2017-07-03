Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов покинул свой пост

"Почта России" не будет продлевать контракт с генеральным директором Дмитрием Страшновым, чьи полномочия истекли 1 июля. Об этом сообщает РБК.

Временно исполнять обязанности главы "Почты России" будет первый заместитель Страшнова Ольга Осина. Об этом в понедельник написал в титтере министр связи Николай Никифоров.

Ранее собеседники РБК рассказали, что на место Страшнова рассматривали пять кандидатур, в том числе – его самого.

Дмитрий Страшнов возглавлял "Почту России" с 2013 года. В ноябре 2016 года Генеральная прокуратура России выявила незаконную выплату премии Страшнову в размере 95 миллионов рублей и потребовала завести уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии прокуратуры, расчет вознаграждения основан на размере чистой прибыли, которая образовалась за счет полученных из федерального бюджета денег для покрытия убытков.

В марте 2017 года Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о незаконном начислении премий руководству "Почты России". Сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей.