Киев: с начала года в Донбассе погибли 47 мирных жителей

С начала 2017 года в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибли 47 мирных жителей, более 100 были ранены. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, по ее словам, за этот период в регионе погибли 120 военнослужащих, более 900 были ранены. В середине июня министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о 100 погибших украинских военных на территории конфликта.

В конце июня мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что с начала 2017 года жертвами конфликта в Донбассе стали 285 человек, из них 52 погибли. По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с февраля по май 2017 года в Донбассе погибли 36 мирных жителей, еще 157 — пострадали, что на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же, по оценке ООН, с начала конфликта на востоке Украины были убиты почти три тысячи гражданских лиц.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает обвинения.