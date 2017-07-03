Журналисты "Страна.ua" попросили помощи у Европейского союза

Журналисты издания "Страна.ua" обратились к послам стран "Большой семерки" и к представительству Евросоюза на Украине с просьбой о защите от давления властей.

В обращении, которое представил на пресс-конференции главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва, говорится, что власти Украины "не оставляют попыток расправиться" с изданием.

В конце июня Гужва был арестован по подозрению в вымогательстве. Позже он был освобожден под залог. По версии следствия, медиаменеджер получал взятки за обещания не размещать компромат на одного из политиков. Сам Гужва называет уголовное дело сфальсифицированным и связывает свое преследование с критическими публикациями об одном из народных депутатов.

Игорь Гужва был владельцем украинского холдинга "Мультимедиа инвест групп", одно из изданий которого обвиняли в "пророссийской" позиции. Инвестором медиапроектов Гужвы называют Виктора Медведчука – близкого к российскому президенту бизнесмена и политика. Гужва это отрицает.

