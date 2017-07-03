Суд над лидером "Шалтая-Болтая" пройдет в закрытом режиме

Мосгорсуд рассмотрит дело лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева в закрытом режиме, передает "Интерфакс". Рассмотрение назначено на 5 июля.

Аникеев обвиняется в неправомерном получении компьютерной информации в корыстных целях. По версии следствия, в 2013–2016 годах Аникеев совместно с другими лицами, дело которых выделено в отдельное производство, проник в охраняемую законом базу информации, принадлежащей ряду граждан России, и скопировал ее для последующей продажи через интернет.

Адвокат Аникеева Руслан Коблев ранее сообщил о достижении досудебного соглашения. Максимальный срок, который грозит его подзащитному, – два с половиной года лишения свободы, то есть половина от максимального по данной статье. По словам адвоката, гражданских исков по данном делу пока нет.

12 июня сообщалось, что ФСБ засекретила значительную часть материалов дела и суд будет проходить в закрытом от прессы режиме.

Аникеев был арестован осенью 2016 года. Чуть позднее были арестованы еще два члена группы – Константин Тепляков и Александр Филинов.

Группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для продажи в интернете. Среди возможных потерпевших назывались пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. Однако они заявили об отсутствии ущерба от действий хакеров.

