ФСИН предупредила Навального о замене наказания по делу "Кирослеса"

Федеральная служба исполнения наказаний ограничилась письменным предупреждением политику Алексею Навальному о возможности отмены условного срока по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев. Он уточнил, что представители службы не стали обращаться в суд.

О возможности замены наказания на реальный срок, Навальному, который находится под арестом за акцию 12 июня, рассказали в конце прошлого месяца.

По делу "Кировлеса" Навальный приговорен к пяти годам условного лишения свободы, по делу "Ив Роше" – к трем с половиной. 13 июня суд на месяц поместил оппозиционера под административный арест по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга – в связи с антикоррупционной акцией 12 июня.

Согласно российскому законодательству, условный срок Навальному могут заменить на реальное лишение свободы после рассмотрения дела в суде. При этом суд может ограничиться продлением испытательного срока для осужденного.

Ранее ФСИН уже требовала отменить условное лишение свободы Навального, а также просила суд обязать оппозиционера не совершать административные преступления. Такое требование ведомство выдвигало после ареста политика за антикоррупционную акцию 26 марта.

