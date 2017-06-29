Навальному за акцию 12 июня могут заменить условный срок на реальный

Алексею Навальному могут заменить условные сроки по делам "Кировлеса" и "Ив Роше" на реальное заключение. Об этом оппозиционеру, который в настоящее время находится под арестом за акцию 12 июня, заявили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По делу "Кировлеса" Навальный приговорен к пяти годам условного лишения свободы, по делу "Ив Роше" – к трем с половиной. 13 июня суд на месяц поместил оппозиционера под административный арест по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга – в связи с антикоррупционной акцией 12 июня.

Согласно российскому законодательству, условный срок Навальному могут заменить на реальное лишение свободы после рассмотрение дела в суде. При этом суд может ограничиться продлением испытательного срока для осужденного.

Ранее ФСИН уже требовала отменить условное лишение свободы Навального, а также просила суд обязать оппозиционера не совершать административные преступления. Такое требование ведомство выдвигало после ареста политика за антикоррупционную акцию 26 марта.