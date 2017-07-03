"Кавказ.Реалии": глава парламента Чечни требовал деньги у Сбербанка

Проект Радио Свобода/Радио Свободная Европа "Кавказ.Реалии" опубликовал сообщение о том, что глава парламента Чечни Магомед Даудов требовал у руководителя регионального отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова 30 миллионов рублей. Об этом проекту сообщили неназванные источники в Москве.

Встреча Даудова с Джабраиловым, по данным "Кавказ.Реалии", прошла в середине июня. На ней, как утверждается, присутствовали замглавы МВД Чечни и генеральный прокурор республики. В случае отказа от передачи денег Даудов пригрозил Джабраилову возбуждением уголовного дела по статье о "пособничестве терроризму" - утверждает "Кавказ.Реалии".

Несмотря на угрозы, Джабраилов отказался выполнить требование и покинул Чечню. Вскоре после этого его объявили в федеральный розыск.

Сбербанк сообщения о возможном вымогательстве денег у своего сотрудника пока не прокомментировал. Власти Чечни их также не комментировали.

Даудов – один из приближенных чеченского лидера Рамзана Кадырова. Он неоднократно угрожал российским оппозиционерам и независимым журналистам. В октябре прошлого года сообщалось, что Даудов избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, который отказывался писать заявление об отставке по собственному желанию. Сам Даудов и власти Чечни отвергали эти обвинения.