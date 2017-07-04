СМИ: вступление в силу "пакета Яровой" могут перенести на 5 лет

Вступление в силу требований так называемого "пакета Яровой" - антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова о хранении данных абонентов и пользователей интернета могут перенести на пять лет— с 2018-го на 2023-й год. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Предложение рассматривала правительственная комиссия и в целом дала положительный отзыв. Замечания высказал представитель ФСБ, авторам документа дали время на доработку.
Поправки из так называемого "пакета Яровой" ужесточают ответственность за преступления террористического и экстремистского характера. Они вступают в силу с июля 2018 года и обязывают операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.
По оценкам Минкомсвязи, затраты на реализацию закона составят менее пяти триллионов рублей. По мнению Российского союза промышленников и предпринимателей, сумма превысит десять триллионов. Крупнейшие операторы связи ранее заявляли, что в России не существует необходимых мощностей для выполнения закона.
Президент России Владимир Путин подписал "пакет Яровой" год назад. Тогда же прозвучали предложения отсрочить его исполнение на пять лет.
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