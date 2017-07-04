"Олег ни разу не пожаловался мне"

Людмила Сенцова – мать крымского политзаключенного Олега Сенцова – живет в селе Скалистое Бахчисарайского района аннексированного Россией Крыма. Гостей из числа журналистов и правозащитников женщина принимает редко. Однако на минувших выходных, как сообщает проект Крым.Реалии, ее навестил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, которому удалось узнать, как живет мать узника Кремля.

"Журналисты и правозащитники у меня нечастые гости. Да и, честно говоря, хочется покоя. Хочется спокойно дожить свой век, насколько это возможно в моей ситуации", – признается Людмила Сенцова.

Как-то мы выслали ему посылку, так он мне сердито выговорил, что не нужно этого делать. Ему важно, чтоб мы не бедствовали

О сыне, которого в августе 2015 года российский суд приговорил к 20 годам лишения свободы, женщина говорит с гордостью: жаловаться Олег не привык. В первую очередь, он беспокоится о том, как живет его семья, рассказывает мать политзаключенного.

​"Сколько я ни общалась с сыном, он ни разу не пожаловался мне. Как-то мы выслали ему посылку, так он мне сердито выговорил, что не нужно этого делать. Ему важно, чтоб мы не бедствовали. А посылки ему присылают добрые люди, не забывают про моего сыночка", – говорит женщина, еле сдерживая слезы.

По словам Людмилы Сенцовой, несмотря на арест сына, в родном селе к ней относятся доброжелательно. Однако без неприятных эпизодов не обходится.

"Были какие-то выборы в Крыму. Приехала ко мне на своей машине правозащитница. Пока мы с ней беседовали, неизвестные лица разбили лобовое стекло и прокололи колеса на ее автомобиле. Это было крайне неприятно. Но, к счастью, эта новость дошла до Ильми Умерова (заместителя главы запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа, которого обвиняют в сепаратизме – РС). Он прислал ребят помочь – и те быстро починили машину", – говорит женщина.

​Охотно рассказывает Людмила Сенцова и о внуках. У Олега в Крыму остались двое детей – дочь Алина и сын Владислав, страдающий аутизмом. Мальчик увлекается кукольным театром – в его комнате расположилась целая мастерская, где он собственноручно мастерит героев и декорации для своих представлений, которые устраивает для сестры и бабушки.

Однако Людмила Сенцова сетует: в последнее время наблюдать за творчеством внука становится все сложнее. Женщина – инвалид по зрению и уже практически полностью ослепла на один глаз. В свою очередь, правозащитник Абдурешит Джеппаров пообещал оказывать матери крымского политузника помощь.

"В любое время суток звоните мне, чем смогу всегда помогу", – посоветовал он матери Сенцова.

Абдурешит Джеппаров сообщил Крым.Реалии, что скоро – 13 июля – у Олега Сенцова День рождения, и его родной дом обязательно в этот день посетят крымские активисты.

Тем временем 10 мая исполнилось три года с тех пор, как российские силовики задержали в Симферополе режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко. В России их обвинили в организации террористического акта и приговорили к 20 и 10 годам строгого режима соответственно. Ни Сенцов, ни Кольченко свою вину не признали.

"10 мая меня задержали у подъезда моего дома. Меня бросили в микроавтобус, с мешком на голове привезли в бывшее здание СБУ на Ивана Франко. Начался очень жесткий допрос, меня спрашивали, кого я знаю из активистов, кто собирался взрывать памятники. Меня начали бить ногами, руками, палками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали душить... Часа через четыре они устали и повезли меня на обыск. Только там я узнал, что это сотрудники ФСБ. Они там ожидали увидеть террористов и оружие, а нашли только моего ребенка – он присутствовал при обыске, о чем в протоколе не говорится. Найденные деньги – это деньги моей кинокомпании для съемок фильма "Носорог", – вспоминал те события Олег Сенцов.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. В американском ПЕН-центре отмечают, что судьба Сенцова – "это очень яркая иллюстрация нетерпимости правительства Путина к инакомыслию".