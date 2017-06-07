В Крыму прошли первые слушания по делу замглавы Меджлиса Умерова

В аннексированном Крыму прошло первое судебное заседание по делу Ильми Умерова, замглавы запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа.

Как сообщает проект Радио Свобода "Крым.Реалии", в ходе сегодняшних слушаний суд отклонил ходатайство о переносе заседания из-за отсутствия двух из трех адвокатов Умерова. Кроме этого, было отклонено требование защиты о приобщении к материалам дела сведений о состоянии здоровья обвиняемого. Следующие слушания по делу Умерова назначены на 14 июня.

59-летнего Ильми Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные активистом в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса".

Сам Умеров в среду отверг обвинения в сепаратизме.