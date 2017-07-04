Свалившие и не свалившие

Один из сетевых сюжетов этой недели - заочный спор между политиком Владимиром Миловым и журналистом-эмигрантом Аркадием Бабченко (спор этот иногда именуют одним словом, которым мы сами пользоваться не будем, но из цитат тоже убирать не станем, а пока, если вам интересно, можете уточнить его здесь).

Началось всё, по-видимому, с этого поста Аркадия.

Я поверю, что в России что-то изменится только тогда, когда вместо петиций, увольнений из МГЮА, сборов подписей, сюжетов, постов в Фейсбуке и общих оханий в эфире кто-то просто возьмет топор и банально <разобьёт> эту доску со Сталиным к <чертям> собачьим. Казалось бы, да. Вечером повесили - утром уже <разбитая> лежит. Что может быть проще?

Спокойной ночи.

Через пару дней на эту (да и не только на эту) реплику очень эмоционально откликнулся уже Владимир Милов:

Меня не удивляет Бабченко, который при первых же признаках угрозы быстренько свалил в Прагу и оттуда теперь поучает нас всех, как штурмовать и поджигать.

Меня удивляете вы, которые все это неистово репостите. А чего репостите-то? Если вам так нравятся все эти проповеди, так пойдите и воспоследуйте? Чо, слабо? Или только можете репостить фетвы из Праги?)))))))

Пост Милова собрал как согласных, так и несогласных; заслушаем и тех и других.

Римма Поляк:

Для меня его пламенные высказывания перестали иметь ценность с тех пор как он уехал от греха подальше. Все-таки есть разница, откуда человек пишет призывы выйти на улицу.

Андрей Уренев:

Когда он жил в России, то на несанкционированные акции тоже не ходил. Либо повод не тот, либо люди не те там.

Елена Черепнёва:

Когда Аркадий жил в России, когда ходил в российские поликлиники, когда воевал в российской армии и когда он писал об этом обо всем, о своей жизни, это все было честно. Включенное наблюдение. Это классный качественный журналистский продукт. Где недостатки формы легко компенсировались уникальной фактурой и искренностью. Уехав из России, он мог бы продолжить писать о жизни - как тяжело перестраиваться совковому человеку, или наоборот, как легко можно вписаться в европейский уклад... Но нифига! Аркадий продолжил свои старые песни о главном. И с каждым днем это все более ходульные, натянутые, высосанные неизвестно откуда тексты. И тем более гнусно выглядит история с поучениями о том, как правильно протестовать.

Эдуард Черненко:

Частая ошибка зарабатывающих краудфандингом - начать писать то, что нравится донаторам, даже если это неверно. Сейчас больше всего донатить Бабченко могут украинцы, а у них популярны тексты о том, что "россияне полностью безнадёжны и все они добровольные рабы, бла-бла-бла". Вот это он и пишет.

Ольга Крассак:

Владимир, вы должны знать, что он уехал не "при первых признаках опасности", а при реальной опасности его жизни. А рисковал он ей неоднократно. И вы тоже должны бы вроде это знать...

Василий Дамов:

если человеку угрожает физическая опасность, мы должны только радоваться тому, что он уехал. Если мы не звери, конечно.

Андрей Спесивцев:

А что Вам, господа, мешает обратиться непосредственно к Бабченко и пристыдить его прямо "в глаза", а не травить его в третьем лице? Беда и причина неуспехов оппозиции у нас в том, что мы, сидя в одних окопах, чаще стреляем по своим, чем по врагам.

Анатолий Ковалёв:

"Вы не имеете право призывать из за границы" - это в очередной раз показывает, каким безропотным быдлом считают россиян миловы и прочие. А мы ж тут на низком старте. И как только Бабченко скомадовал, так и побежали Кремль штурмовать, ага.

Наталья Новожилова:

Дело в том, что всем эмигрировавшим противникам путинского режима оставшиеся "храбрецы" говорят то же самое, слово в слово. Мне, кстати, тоже. И открыто, и под псевдонимами в личку с оскорблениями и матом. Особенно лютуют русские нацисты и фанаты Навального. Видимо, без меня и таких, как Бабченко, им жить в России страшно, как маленьким деткам в тёмной комнате без папки и мамки.

Характерно, что большинство этих упрекающих нас, уехавших, в трусости сами не подвергались репрессиям, а зачастую вообще никогда не участвовали в открытом протесте.

Елена Мигунова:

Сохранить себя -- вот, что сейчас главное для осознанных людей. Раскачивать, фотаться в автозаках, выходить на митинги, сидеть... это для тех, кому на собственном опыте предстоит понять то, что осознанным уже давно понятно, это их путь. Аркадий, будьте благополучны пожалуйста. Свой выход вы не пропустите и не перепутаете с чужим. Таких, как вы мало, берегите себя.

Очень рада, что уехали. Видя, как тяжело вам давалось это решение, переживала, что не решитесь.

Удачи!

Денис Уваров:

в принципе риторика Милова ничем не отличается от киселева. типа раз уехал - то не учи нас оттуда. этот ход позволяет опорочить настоящих оппозиционеров (Бабченко, Каспаров и др) чтобы уменьшить их популярность, ведь фсб не нужны реальные оппозиционеры там где их сложно было бы убить.

А вот зачинщики дискуссии подводят его итог.

Владимир Милов:

Интересные выводы по поводу бабченкосрача вчерашнего. Вся эта <шантрапа> его поддерживающая, вполне в кремлевской стилистике дискуссии, быстро перевела разговор в ложную плоскость "а вот почему уехавшему за границу нельзя высказываться".

Хотя изначально подчеркивалось, что нет никаких проблем с отъездом за границу, и с высказываниями никаких проблем, и проблема-то не в этом - а проблема в формуле "Practice what you preach", то есть если ты призываешь людей штурмовать и жечь, то ты покажи, сцуко, пример, а не с безопасного расстояния в фейсбук строчи.

На это у них новый рубеж, тоже вполне в стилистике: "А вы что, хотите, чтобы его убили? Я предпочту чтобы он был живой!" Так нет, в такой дихотомии я тоже предпочту чтобы он был живой, но еще более я предпочту, чтобы те, кто пишет какие-то подстрекательские тексты к каким-то радикальным действиям, все же брали инициативу на себя, а не отсиживались с холодным Пилзнером.

Честное слово, буду искренне рад увидеть партию Бабченко, штурмующую Кремль (хотя толку немного, так как в Кремле пусто и никого нет, Путин сидит в Ново-Огарево, которое особо не поштурмуешь, там несколько эшелонов обороны на подходе). Но нет же такой партии! Вся она в фейсбуке собралась!!

Аркадий Бабченко:

Ладно. Надо ответить все же. А то такой бабченкосрач, а я молчу. Неприлично даже как-то.

Итак. Весь этот набор "штурмовать Кремль", "призывает из Праги", "приди и покажи как надо", "мы хоть что-то делаем", ну и мое любимое - "при первых же признаках угрозы быстренько сье... свалил в Прагу и оттуда теперь поучает нас всех".

Коротко и тезисно, а то мне надоело тыщу раз все это разжевывать.

Во-первых, я призываю только тогда и туда, когда и куда иду сам. Было это всего пару раз. Площадь Революции, Лубянка, Манежка. Вот, например, фотография одного из таких случаев. Акция "Лжедепутаты, сдайте мандаты". Когда - в том числе и я - призывал - в тот раз да, именно призывал - придти и блокировать нелигитимную Государственную думу. У нас украли голоса? Так давайте пойдем и не пустим ворье в Парламент! Так вот, Владимир - это я обращаюсь сейчас к Владимиру Милову, родоначальнику этого срача - тогда Вы, именно Вы, персонально Вы говорили, что я провокатор, хочу крови, поп Гапон и прочее. Так что "как надо" Вам показывали не раз и не два. Но каждый раз Вы прятали голову в песок - лишь бы не видеть.

"Штурмовать Кремль". Большего бреда я в жизни не слышал. Штурмовать Кремль никто не призывал. Призывали добиться перевыборов в нелигитимную Думу - что на тот момент было возможно. Путем мирного невооруженного силового противостояния. Если Вы не понимаете, что эта формулировка означает, изучите тактику Майдана и Таксима. Но этот момент профукан, шанс упущен, говорить теперь уже и об этом - бессмысленно.

"Мы хоть что-то делаем". Дурак тоже хоть что-то делает, только весь лоб в крови. Вам кажется что это - "хоть что-то делать", мне - "что бы ни делать, лишь бы ничего не делать".

Десять лет вы имитируете протест. Десять лет строите партии, ходите на выборы и пытаетесь "влиять на политику изнутри". В стране, где политики нет как определения.

Все, надеюсь прочитали уже статью "Крысиное царство", где на пальцах показано, что представляет из себя эта власть? И вот этих людей вы хотите сковырнуть путем честных выборов?

Да, не спорю, десять лет назад это еще, возможно, и имело смысл. Но теперь?

Результат ваших походов во власть, создания партий и смены власти путем демократических выборов за десять лет - Немцов убит, Урлашов сидит, Белых сидит, Гайдар эмигрировала, стабильные два процента на выборах всех уровней, реновация идет полным ходом. Если тактика не приносит ничего, кроме пиздюлей - то так себе тактика, Вам не кажется?

Да, этот режим рухнет. Обязательно рухнет. Но будет это уже совсем по другим причинам. И ваше "хоть что-то делает" к этому крушению будет иметь такое же отношение, как камлания шамана к выпавшему дождю. Если вы хотите мирного бескровного перехода власти - то вы только теряете время. Чем дальше, тем этот переход будет немирнее. И осуществляться он будет уже совсем другими людьми. И под другими лозунгами.

"При первых признаках" - не при первых. Не при вторых. И даже не при десятых.

"Поучает нас оттуда". Моя любимая вишенка.

Владимир. Вот, скажем, Вы - не можете поучать меня в принципе. Потому что я не считаю себя глупее Вас. Я могу быть согласен с предлагаемой Вами тактикой, а могу - как в данном случае - не согласен. Я вижу пробелы в этой тактике, говорю, что она не приведет к желаемому результату и об этом и пишу.

И я думаю, что те люди, которые меня читают, также не считают себя глупее меня. И не воспринимают мои тексты как поучения. И они тоже вольны соглашаться со мной, или не соглашаться.

Если же лично Вы считаете это поучениями - это характеризует Вас, а не меня.

А если хотите реально у меня поучиться - приезжайте, с удовольствием расскажу Вам о своем видении ситуации.

Ну а сегодня к этой увлекательной дискуссии добавилась хорошая иллюстрация - Россию покинул оппозиционер Вячеслав Мальцев.

Николай Травкин:

В свободной демократической стране живём, товарищи!

Можешь в дебатах по телевизору грозиться царя на кол посадить, а можешь и в другие страны уехать…

Вот, сообщают СМИ, и мятежный Вячеслав Мальцев покинул Россию.

Станислав Яковлев:

С одной стороны правильно сделал, с другой - вот по кому лично я действительно буду серьёзно скучать, так это по дяде Славе.

Кирилл Шулика:

В реальности довольно сомнительная история с уголовным делом, хотя и реальная, конечно. Прятаться Мальцеву от него в Молдавии это все равно, что в Рязанской области, вероятность ареста такая же. И плюс попытка отъезда через Украину. Кстати, если тут реально уголовка, а не пиар, то вероятность того, что его выдаст любая западная страна, очень высокая.

Роман Зайцев:

Я надеялся что он подымет какую-то бучу после парламентских выборов, когда "Парнас" опустили ниже плинтуса, но нет тишина, после этого мне Мальцев перестал быть интересен от слова совсем. Хотя с ним после этого общался и даже совместное селфи с ним делали. Только мифическая угроза пятого ноября сего года какого-то шухера в РФ, шухер вижу только самого крымнашиста Мальцева, ноябрь то не за горами, надо отвечать, а зачем отвечать если можно поиграть в гонимого политика.

Николай Руденский:

Когда русский националист бежит из России, тут есть о чем подумать.

Правда, пишут, что на Украину Мальцева не пустили.

Наталья Холмогорова:

И вот вопрос: чей он теперь националист? Для русских - скорее, украинский. Для украинцев - явно русский. Тяжка участь перебежчика, его бьют и те, и другие.

Затем же, по сути, разговор возвращается к уже описанному спору.

Илья Яшин:

Я согласен, что жизнь и свобода человека - главная ценность. Никто не обязан идти за решетку и жертвовать собой.

Но есть разница между рядовым активистом, частным гражданином и теми, кто берет на себя бремя политического лидерства.

Если ты строишь из себя Че Гевару и на каждом углу кричишь о революции, а потом сбегаешь из страны после первого же подзатыльника - это как минимум смешно.