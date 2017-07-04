Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов. По его словам, Мальцев уехал из страны из-за того, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества.

Романов не уточнил, где сейчас находится оппозиционер, отметив только, что он собирался ехать в Молдавию. Сам Мальцев накануне в эфире своего YouTube-канала заявил, что он "уехал в Разлив, как Ленин", однако о своем точном местонахождении не сообщил.

Правоохранительные органы России о возбуждении уголовного дела в отношении Мальцева не сообщали. Последний раз оппозиционера арестовывали за участие в антикоррупционной акции в Москве 12 июня. При этом после аналогичной акции 26 марта полицейские неоднократно задерживали сторонников Мальцева и проводили обыски в доме политика.