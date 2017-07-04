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Россия запускает в Китае телеканал "Катюша"

Си Цзиньпин и Владимир Путин на втрече Шанхайской организации сотрудничества в Астане 8 июня 2017 года (архивное фото)

Первый канал и Центральное телевидение Китая подписали соглашение о запуске нового российского телеканала "Катюша" в КНР. Вещание пойдёт на русском языке с китайскими субтитрами. Предполагается, что первые программы будут запущены уже в этом году.

По словам генерального директора Константина Эрнста, на телеканале будут транслироваться развлекательные программы, а также передачи о науке, культуре и искусстве. По словам Эрнста, в перспективе вещание "Катюши" может охватить всю территорию Китая.

3 июля председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с официальным визитом. В тот же день Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели неформальную встречу. Позднее стало известно, что Путин наградил председателя КНР орденом Андрея Первозванного.Си Цзиньпин стал третьим иностранцем, награжденным орденом. До него были награждены Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.

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